POL-PDLD: Ergebnislose Personensuche

Eußerthal (ots) - 11. Januar, 19 - 22 Uhr Am Mittwochabend meldete ein Spaziergänger, dass er im Bereich des Sonnenfelsen bei Eußerthal mehrfach eine hell aufleuchtende Taschenlampe sah. Er befürchtete deshalb, dass sich eine Person in hilfloser Lage befindet und auf sich aufmerksam machte. Da es in diesem Bereich mehrere Jagdsitze gibt, wurde mit dem zuständigen Jagdpächter Rücksprache gehalten, ob an diesem Abend Jäger unterwegs seien. Da dies nicht der Fall war, wurden um 19.45 Uhr die örtlichen Feuerwehren aus Annweiler und Eußerthal verständigt, die mit der Personensuche begannen. Das Gebiet um den Sonnenfels wurde mittels Unimog und Wärmebildkamera abgesucht. Weil sich keine Spuren im Schnee von Fußgängern und Radfahrern feststellen ließen, wurde die Suche gegen 22 Uhr abgebrochen. An der Suche beteiligten sich 16 Feuerwehrleute. Eine Vermissten-meldung lag der Polizei bis Einsatzende nicht vor.

