POL-PDLD: Trödelhändler bestiehlt ältere Frau

Essingen (ots) - 09. Januar 2017, 14 Uhr Unter dem Vorwand alte Gegenstände oder Möbel zu suchen und kaufen zu wollen, verschaffte sich am Montagnachmittag ein unbekannter Mann Zutritt zu einem Haus in der Hainbachstraße. Die 89 jährige Hausbewohnerin war von der dreisten Art und Auftretensweise des Mannes eingeschüchtert. Im Haus durchsuchte der Mann sämtliche Zimmer im Erdgeschoß, gefolgt von der Hausbesitzerin. Ohne was gekauft zu haben verließ der Mann das Haus. Später stellte die Frau fest, dass ihr Geldbeutel aus einer Schublade verschwunden war. Im Geldbeutel befand sich ein größerer Geldbetrag. Der Mann war ca. 35 bis 40 Jahre alt, 170 cm groß, hatte dunkle Haare und sprach Pfälzer Dialekt. Personen, die ebenfalls den Mann an diesem Tag in Essingen gesehen haben und weitere Hinweise geben können, mögen sich bitte mit der Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 in Verbindung setzen.

