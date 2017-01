POL-PDLD: Polizei kontrolliert bei jedem Wetter

Germersheim (ots) - Ihre Autos stehen lassen mussten am Dienstagvormittag, 10.01.17, eine 30-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann. Die Polizeiinspektion Germersheim hatte wegen des starken Schneefalls und der teilweise winterglatten Fahrbahn mit den Schwerpunkten Bereifung und Beleuchtung kontrolliert. Am BMW der 30-jährigen waren noch Sommerreifen montiert, weshalb ihr die Weiterfahrt untersagt werden musste.Die Frau erwarten außerdem ein Bußgeld in Höhe von 60,-Euro und ein Punkt.Der 24-jährige hatte an seinem Peugeot zwar Winterreifen aufgezogen, die Vorderreifen waren aber so stark abgefahren, dass stellenweise gar keine Profiltiefe mehr messbar war. Da er gleichzeitig auch der Halter des Autos ist, werden für ihn ein Bußgeld von 75.- Euro sowie ein Punkt fällig. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell