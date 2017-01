POL-PDLD: Alkoholisierter Jugendlicher

Lustadt (ots) - Am 06.01.2017 fand am Tennisheim in Lustadt eine Feier statt. Durch die Rettungsleitstelle wurde der Polizei ein bewusstloser Jugendlicher gemeldet. Die Polizisten konnten vor Ort den 15-jährigen Jugendlichen aus Jockgrim antreffen. Dieser hatte dem Alkohol zu sehr zugesprochen, sodass er durch das DRK ins Krankenhaus verbracht werden musste. Ein Alkoholtest war aufgrund des übermäßigen Konsums nicht möglich. Die eingesetzten Beamten suchten die Wohnanschrift des Jugendlichen auf und informierten die Mutter über den Krankenhausaufenthalt ihres Sprösslings.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell