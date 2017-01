POL-PDLD: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Wörth (ots) - In der Nacht vom 05.01.17 auf 06.01.17 versuchte ein oder mehrere Täter einen Zigarettenautomat in Wörth aufzubrechen. Es wurde ein Loch in das Gehäuse des Automaten gebohrt, jedoch gelang es dem oder den Täter(n) nicht, den Automaten zu öffnen. Die Polizeiinspektion Wörth am Rhein bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Feststellung der Identität des/der bislang unbekannten Täter(s) führen. Diese können unter der 07271-92210 oder unter piwoerth@Polizei.rlp.de. mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell