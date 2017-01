POL-PDLD: Streitende Autofahrer

Edesheim (ots) - Am 04.01.2017 kam es gegen 21:15 Uhr zu einem handgreiflichen Streit zwischen zwei Autofahrern. Der Grund des Streites dürfte wohl ein Missverständnis zwischen beiden Männern sein. Der 20-jährige Geschädigte fuhr mit seinem PKW von Edenkoben in Richtung Edesheim. Der Weg führte ihn an den Tankstellen der Staatsstraße entlang. Der 23-jährige Beschuldigte betankte gerade seinen PKW. Dieser dachte, dass der vorbeifahrende Geschädigte angeblich seine Partnerin beleidigt habe, welche ebenfalls beim Tankvorgang anwesend gewesen sei. Es kam zu einer kurzen Verfolgungsfahrt, der Beschuldigte stellte den Geschädigten nach einem Anhaltemanöver zur Rede. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der Beschuldigte den anderen Autofahrer mittels Faustschlag verletzte. Die Angelegenheit wurde bei der Polizei gemeldet, es werden strafrechtliche Ermittlungen geführt. Bei diesen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Täter ohne Fahrerlaubnis seinen PKW geführt hatte. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wird der Strafanzeigenkomplex an die Staatsanwaltschaft Landau abgegeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell