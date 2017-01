POL-PDLD: Folgeunfall auf glatter Fahrbahn

Berg/Pfalz (ots) - Ein 39-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch, dem 04.01.2017, um 14.15 Uhr, die L540 von Berg kommend in Richtung Hagenbach, als er ein verunfalltes Fahrzeug rechts neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen sah. Er versuchte sein Fahrzeug schnellstmöglich anzuhalten, um Hilfe zu leisten. Vermutlich aufgrund einer zu starken Bremsung geriet sein Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 71-jährige Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 6000 Euro geschätzt wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell