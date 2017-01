POL-PDLD: Alkoholisierte Fahrzeugführer

Bad Bergzabern (ots) - Am Mittwochabend bemerkten Beamte der PI Bad Bergzabern bei einem 34jährigen Fahrzeugführer in der Petronellastraße deutlich Alkoholeinfluss. Ein anschließender Alkoholtest erbrachte ein positives Ergebnis, weshalb der Mann seinen Wagen stehen lassen musste und nun ein hohes Bußgeld und Fahrverbot erwarten muss. Bereits wenige Stunden zuvor war durch eine andere Polizeistreife auch in Schweigen-Rechtenbach Alkoholgeruch bei einem Autofahrer festgestellt worden, wobei der Alkotest knapp zugunsten des Verantwortlichen ausfiel. Allerdings wurde auch diese Weiterfahrt unterbunden und der Mann musste mitsamt Beifahrerin einen anderen Weg des Fortkommens suchen.

