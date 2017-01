POL-PDLD: Betrug durch unseriöses Gewinnversprechen

Bad Bergzabern (ots) - Dieser Tage wurde bei der PI Bad Bergzabern angezeigt, dass eine 80jährige Frau auf ein unseriöses Gewinnversprechen hereinfiel und gleich zu Beginn des neuen Jahres durch eine gutgläubige Überweisung auf ein türkisches Bankkonto um 1800.-Euro betrogen wurde. Eine listige Anruferin gaukelte der alten Frau vor, dass sie einen höheren Geldbetrag gewonnen habe und nun zur Abwicklung des Gewinns für die Verwaltungskosten ein Geldbetrag in die Türkei überwiesen werden muss. Die Frau überwies dann in gutem Glauben tatsächlich den geforderten Geldbetrag und fragte erst nach zwischenzeitlich aufgetretenen Zweifeln an dem Gewinnversprechen um Rat nach. Die Polizei appelliert nochmals dringend, bei solchen Anrufen auf keinen Fall Geld zu überweisen bzw. abzuheben oder gar Angaben über Vermögensverhältnisse oder Bankverbindungen zu machen. Sollten die Versprechungen noch so verlockend sein, sollte man sich immer mit der zuständige Polizeidienststelle in Verbindung setzen und um Rat nachsuchen.

