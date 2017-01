POL-PDLD: 03.01.2017, 10.00 Uhr Brems- mit Gaspedal verwechselt

Landau (ots) - Eine 87-jährige Frau wollte rückwärts vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes ausparken und verwechselte hier das Brems- mit dem Gaspedal. Sie steuerte mit "Vollgas" direkt auf eine offen stehende Garage des Einkaufsmarktes zu, in der eine Mitarbeiterin gerade Waren einsortierte. Diese wurde durch das Aufheulen des Motors auf das Fahrzeug aufmerksam und sprang geistesgegenwärtig auf die Seite, wodurch sie einen Zusammenstoß mit dem PKW verhindern konnte. Das Fahrzeug streifte die Garagentorzarge und stieß in der Garage gegen hier stehende Rollcontainer, die mit Waren befüllt waren genau an der Stelle, an der zuvor die Mitarbeiterin stand. Diese blieb glücklicherweise weitestgehend unverletzt und erlitt nur einen Schock. Am Fahrzeug und an der Garage entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell