POL-PDLD: Branduntersuchungen abgeschlossen

Landau (ots) - Am gestrigen Tag erfolgten erneut intensive Ermittlungen am Brandort der Firma IKT in Landau. Dabei war ein Brandsachverständiger eingesetzt, der zusammen mit einem Brandermittler der Kriminalinspektion Landau die Örtlichkeit genau untersuchte. Nach dieser zeitintensiven Maßnahme kamen beide zu dem Schluss, dass der Brandausbruch außerhalb des Gebäudes stattgefunden hat, was den bisherigen Aussagen von Zeugen entspricht. An einer Hallenwand waren mehrere Behälter mit leicht brennbaren Materialien abgestellt. Es ist wahrscheinlich, dass dort das Material zu brennen begann und sich das Feuer über im Außenbereich gelagerte Kunststoffplatten bis ins Gebäudeinnere ausbreitete. Ein Entzünden durch eine Silvesterrakete kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich nicht ergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell