POL-PDLD: Brand durch überhitzte Friteuse

Annweiler-Gräfenhausen (ots) - Am 02.01.16, um 11.56 Uhr, wurde von einer Anwohnerin ein Brand in einem Anwesen Am Wingertsberg gemeldet. Vor Ort wurde ermittelt, dass eine 73-jährige Frau eine in der Garage angestellte Friteuse vergessenen hatte. Das Öl hatte sich schließlich selbst entzündet. Durch die Rauchentwicklung wurden die Frau und ihr Mann auf den beginnenden Brand aufmerksam. Da eigene Löschversuche erfolglos blieben, mussten die Feuerwehren aus Gräfenhausen und Annweiler zum Löschen ausrücken. Diese waren mit 27 Personen und 5 Fahrzeugen vor Ort. Die Eheleute wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom DRK in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Hitzeentwicklung wurde das Garagendach, sowie ein in der Garage abgestellter Pkw beschädigt. Infolge der Rauchentwicklung wurde die gesamte Garage und Teile des Wohnhauses zudem rußgeschwärzt. Der Schaden lässt sich bisher noch nicht beziffern. Die strafrechtlichen Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Landau geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell