POL-PDLD: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden am 01.01.2017, gegen 6.30 Uhr in Bad Bergzabern, Weinstraße

Bad Bergzabern (ots) - 01.01.2017, gegen 6.30 Uhr Ein 19-Jähriger aus Bad Bergzabern befuhr zur o.a. Zeit die Weinstraße in Richtung Bahnhof. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und geriet ins Schleudern. Der Pkw brach nach rechts aus und fuhr durch 2 Ladengeschäfte, überfuhr mehrere Verkehrszeichen bis er auf der gegenüberliegenden Seite in einer Arztpraxis zum Stillstand kam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille; zudem ist der 19-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei ca. 85000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell