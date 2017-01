POL-PDLD: Bedrohung durch randalierende Person

Landau (ots) - 31.12.2016, 21:10 Uhr

Eine 36-jährige männliche Person beschädigte im Südring einen abgestellten PKW, ging im Anschluss in aggressiver Weise auf einen 22-Jährigen zu und bedrohte diesen. Bekannte des 22-Jährigen konnten ein körperliches Einwirken auf Jenen verhindern. Hierbei wurde eine 24-Jährige leicht verletzt. Der Aggressor wurde auf Grund seines Verhaltens auf die Dienststelle und im Anschluss hinsichtlich einer erlittenen Verletzung ins Krankenhaus verbracht. Es konnte eine augenscheinliche Alkoholisierung festgestellt werden. Die Durchführung eines freiwilligen Atem-Alkoholtests wurde verweigert. Im Anschluss an die medizinische Behandlung wurde die Person auf freiwilliger Basis ins Pfalzklinikum Klingenmünster eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in bislang ungeklärter Höhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell