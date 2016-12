POL-PDLD: Vergessene Handtasche an der Raststätte Weinstraße West

Edesheim (ots) - Am 30.12.2016 besuchte gegen 13:00 Uhr eine Urlauberin die Autobahnraststätte in der Gemarkung Edesheim um sich dort von der Fahrt zu erholen. Nach dem Mittagessen setzte die 31- jährige Autofahrerin die Urlaubsfahrt nach Frankreich fort. Leider hatte die Frau ihre Handtasche im Restaurant vergessen. Mehrere Stunden später bemerkte die Geschädigte am Urlaubsort, dass sie ihre Handtasche vergessen hatte. In der Zwischenzeit hatte ein anderer Gast der stark frequentierten Raststätte die Handtasche gefunden und im Kassenbereich abgegeben. Nachdem die Geschädigte wieder zur Gaststätte kam, stellte sie fest das alle Wertsache noch in der Tasche waren. Lediglich eine Digitalkamera wurde entwendet. Wer diese hochwertige Kamera offensichtlich gezielt aus der Tasche entnommen haben könnte ist zur Zeit unklar. Entsprechende Ermittlungen in der Raststätte und bei den dortigen Angestellten werden geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell