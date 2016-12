POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Neupotz (ots) - Vermutlich gelangten mehrere unbekannte Täter am Donnerstag, dem 29.12.2016, zwischen 13:45 Uhr und 20:05 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhauses in der Straße Am Hochufer. Im Inneren wurden alle Räumlichkeiten des Hauses aufgesucht und alle Behältnisse durchwühlt. Angehörige der Hauseigentümer, die sich in Urlaub befinden, konnten bislang in Erfahrung bringen, dass Bargeld in nicht genau bekannter Höhe entwendet wurde. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271/9221-0, oder per Mail piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell