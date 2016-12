POL-PDLD: Einbruch verhindert

Wörth am Rhein (ots) - Unbekannte versuchten am Donnerstag, dem 29.12.016, um 19.30 Uhr, in ein Wohnanwesen In den Waldstücken einzubrechen. Die im Haus befindliche Hausbesitzerin bemerkte, dass jemand versuchte einen Rollladen hochzuschieben. Sie machte sich durch das Einschalten des Lichts bemerkbar, woraufhin sie Personen davonlaufen hörte. Angehörige verständiten die die Polizei, die auf der Terrasse Schuhspuren feststellen konnte. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271/9221-0, oder per Mail piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

