POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 9 in Fahrtrichtung Germersheim, Höhe Tankhof Schwegenheim

Germersheim (ots) - Am Donnerstagabend befuhr ein 40-jähriger Familienvater zusammen mit seiner 35-jährigen Ehefrau und der 3-jährigen Tochter in einem Kleinwagen die B 9 von Speyer kommend in Richtung Germersheim. In Höhe der Auffahrt Schwegenheim (Tankhof) wollte ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf die B 9 auffahren, weshalb der 40-jährige Fahrzeugführer vermutlich ohne ausreichende Acht für den nachfolgenden Verkehr auf die linke Fahrspur wechselte. Ein hier herannahender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen/bremsen und fuhr auf den Pkw der Famile auf. Durch den Aufprall verlor der Familienvater die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam im Grünstreifen auf dem Dach zum liegen. Der Fahrzeugführer und seine Ehefrau wurden bei dem Unfall schwer verletzt; die 3-jährige Tochter nur leicht. Die B 9 musste bei Schwegenheim in Fahrtrichtung Germersheim für 3 Strunden gesperrt und der Verkehr über die B 272 abgeleitet werden.

