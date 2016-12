POL-PDLD: Unfallzeugen gesucht

Annweiler (ots) - Am 26.12.16, gegen 15.30 Uhr, kam es an der Ampelanlage in der Landauer Straße zu einem Verkehrsunfall, zu dem nun Unfallzeugen gesucht werden. Ein 34-jähriger Ford-Fahrer stand auf der Linksabbiegerspur, um in die Straße Am Osterbächel abzubiegen. Eine 55-jährige stand mit ihrem Mitsubishi gegenüber und wollte ihrerseits nach rechts in die Straße Am Osterbächel abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Beide Beteiligten gaben vor Ort an jeweils bei "grün" losgefahren zu sein, was aber aufgrund der Ampelschaltung nicht der Fall gewesen sein kann. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Annweiler, Tel. 06346-9646-19 oder pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell