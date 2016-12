POL-PDLD: Alleinunfall auf der A 65

Kandel (ots) - Am Montag, dem 26.12.2016, um 14:50 Uhr, befuhr eine 51-jährige Autofahrerin die linke Fahrspur der A 65 von Landau kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. In Höhe der Anschlussstelle Kandel-Nord verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte zweimal nach links in die Betonschutzplanke. Hierdurch wurden drei Betonelemente sowie die Front des Fahrzeugs beschädigt. Die Frau zog sich durch den Unfall eine leichte Verletzung zu und wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

