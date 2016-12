POL-PDLD: In einer halben Stunde vier Wildunfälle

Bad Bergzabern (ots) - Am frühen Dienstagabend ereigneten sich im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Bad Bergzabern innerhalb kürzester Zeit vier Wildunfälle. So erfasste ein Autofahrer beim Wild-und Wanderpark in Silz auf der Landstraße ein Wildschwein, welches in einer Rotte die Straße überquerte. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000.-Euro geschätzt. Beim Neuhof in Schweighofen wurde fast zeitgleich ein Fuchs überfahren, aus dem Bereich Oberotterbach und Gleiszellen wurden Begegnungen zwischen Autofahrern und Rehwild gemeldet. Zum Glück blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt. Allerdings entstand in allen Fällen Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Da derzeit auch verschiedene größere Treibjagden stattfinden, sollten sich die Autofahrer immer auf Wildwechsel einrichten und entsprechend langsam und aufmerksam fahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell