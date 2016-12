POL-PDLD: Parkendes Auto beschädigt

Bad Bergzabern (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde bei der Polizei Bad Bergzabern Anzeige wegen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz in der Kneippstraße erstattet. Eine Anwohnerin hatte ihren Pkw Toyota Auris am Vortag auf dem Parkplatz am Eingang zum Kurpark abgestellt und bei Rückkehr zu ihrem Wagen die Schäden am rechten Fahrzeugheck bemerkt. Nach bisherigen Ermittlungen muss in der Zeit vom 21.12.16, 18.00 Uhr bis zum Folgetag gegen 15.00 Uhr der Schaden entstanden sein. Nach dem Schadensbild kommt als Unfallverursacher auch ein größeres Fahrzeug in Betracht. Der bislang festgestellte Schaden wird auf ca. 800.-Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

