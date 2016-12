POL-PDLD: Unfallflucht

Wernersberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag, den 22.12.16, befuhr ein bis jetzt unbekannter LKW-Fahrer die Hauptstraße von der Mühlstraße kommend. In Höhe der Einmündung Nußfeldstraße bog er nach rechts ab und stieß dabei mit rechten Seite des LKW gegen das Eck eines Wohnhauses, wodurch der Verputz und das Dach erheblich beschädigt wurden. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der LKW-Fahrer von der Unfallstelle. Der LKW hat eine blaue Farbe und müsste an der rechten Seite beschädigt sein. Der Unfall dürfte sich gegen 23.30 Uhr ereignet haben, da die Nachbarschaft zu dieser Zeit herabfallende Ziegel hörte. Hinweise erbittet die Polizeiwache Annweiler, Tel. 06346/964619 oder pwannweiler@polizei.rlp.de

