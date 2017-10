POL-PPWP: Nach Ruhestörung ins Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) - Eine 36-Jährige verbrachte die Nacht zum Montag im Polizeigewahrsam, nachdem sie mehrfach die nächtliche Ruhe störte und mit einem 49-Jährigen in Streit geriet.

Kurz vor Mitternacht rückte eine Polizeistreife das erste Mal zu einer Wohnadresse in der Innenstadt aus. Eine 36-Jährige störte die Nachtruhe. Die Beamten ermahnten die Frau und eröffneten ihr, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige auf sie zukommt. Die Frau schien davon unbeeindruckt zu sein, so dass die Einsatzkräfte kurze Zeit später nochmals ausrückten. Beim dritten Mal war das Maß voll. Laut Zeugen war die 36-Jährige "außer Rand und Band" und ein Streit mit dem 49-Jährigen drohte zu eskalieren. Die alkoholisierte Frau wurde in Gewahrsam genommen.

