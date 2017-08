POL-PPWP: Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Enkenbach-Alsenborn/Hochspeyer (ots) - Gleich zu drei Verkehrsunfällen mit verletzten Motorradfahrern kam es am Sonntag, 6. August. Zwei davon ereigneten sich in Enkenbach-Alsenborn, einer in Hochspeyer.

Gegen 14:45 Uhr kam es in Enkenbach-Alsenborn in der Schillerstraße zu einem Unfall, an dem zwei Motorradfahrer beteiligt waren. Einer davon, ein 19-Jähriger aus dem Landkreis, befuhr mit seiner Maschine die Schillerstraße aus Richtung Neukircher Straße. Der zweite Beteiligte, ein 56-jähriger Mann, kam mit seinem Motorrad durch die Goethestraße aus Richtung Friedhofstraße.

Als der 19-Jährige sich der Kreuzung näherte, erschrak der 56-Jährige derart, dass er den Lenker veriss und stürzte. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Bei dem Sturz verletzte sich der Geschädigte schwer. Er musste mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Abend gegen 19:15 Uhr kam es in der Straße "Blüchersteig" erneut zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren in diesem Fall ein Motorrad und ein Pkw, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren und sich in einem Kurvenbereich begegneten. An dieser Stellte fuhr der 32-jährige Autofahrer gerade an zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei, als ihm der 53-jährige Motorradfahrer entgegenkam.

Der Autofahrer bremste daraufhin sofort sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Und auch der 53-jährige Biker bremste stark ab - kam allerdings dadurch zu Fall.

Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Durch den Sturz wurde der Biker leicht am Bein verletzt.

In Hochspeyer kam es am Sonntagmittag auf der B48 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 51-jährige Motorradfahrer über die B37 in Richtung Kaiserslautern und bog an der Einmündung zur B48 in Richtung Fischbach nach links ab. Der 32-jährige Autofahrer war auf der B48 von Fischbach kommend in Richtung Hochspeyer unterwegs.

An der genannten Einmündung übersah der Autofahrer den von links kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Bei der Kollision wurde der 51-Jährige verletzt. Er musste mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell