POL-PPWP: Handtasche verlor schnell an Interesse

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Einen unverschlossenen VW Golf suchten sich Automarder in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Uhlandstraße als Ziel aus. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Handtasche.

Nach Angaben der 24-jährigen Auto- und Taschenbesitzerin befand sich allerdings nichts Wertvolles in der Tasche. Dies bemerkten wohl auch die Diebe sehr schnell und warfen die Handtasche nur wenige Meter weiter in ein Gebüsch. Dort wurde sie am nächsten Tag gefunden. Vom Inhalt fehlte nichts. Auch aus dem VW Golf kam nichts weiter abhanden.

Die Tatzeit liegt gegen 1:30 Uhr Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

