POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - Behinderungen auf der B270

Schopp/Kreis Kaiserslautern (ots) - Auf der Bundesstraße B270 ist es am Dienstagmorgen nach einem Unfall zu temporären Behinderungen im Berufsverkehr gekommen. Gegen 7.15 Uhr bog ein aus Richtung Krickenbach kommender 80-jähriger Autofahrer nach links auf die Bundesstraße in Richtung Kaiserslautern ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 55 Jahre alten Mannes, der mit seinem Smart in Richtung Pirmasens unterwegs war. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand zum Glück nur Blechschaden - verletzt wurde niemand. Beide Autos mussten allerdings abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen.

