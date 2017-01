POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots) - Unter Drogeneinfluss stand ein 37-jähriger Autofahrer, den die Polizei am frühen Dienstagmorgen in der Pariser Straße aus dem Verkehr gezogen hat. Die Beamten stoppten den Audi gegen 2 Uhr und wurden bei der Kontrolle auf drogentypische Symptome aufmerksam. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht in Bezug auf Cannabis. Der Mann musste deshalb mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell