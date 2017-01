POL-EN: Zwei Pkw beschädigt

Herdecke (ots) - Am 28.01.2017, zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr, prallte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße gegen den hinteren Stoßfänger eines abgestellten schwarzen Pkw Skoda Octavia. In der Zeit vom 26.01.2017, 16.00 Uhr bis 28.01.2017, 15.00 Uhr wurde auf der Straße Am Nierkamp die Fahrertür eines abgestellten grauen Pkw Honda Jazz angefahren und beschädigt. In beiden Fällen flüchteten die Verursacher, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell