POL-PPWP: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) - Mehrere Fahrzeuge sind während des vergangenen Wochenendes im Stadtgebiet aufgebrochen worden. In der Nacht zum Sonntag öffneten Unbekannte "Am Blutacker" auf nicht bekannte Art und Weise die Beifahrertür eines Peugeot und versuchten anschließend das Verriegelungsschloss der Tür zur B-Säule auszubauen, was allerdings nicht gelang. Zwischen 1.30 Uhr und 9.30 Uhr brachten Automarder in der Siemensstraße die hintere Seitenscheibe eines BMW zum Platzen und rissen sich einen Beutel der Firma "Alnatura" mit diversem Hundezubehör sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag unter den Nagel. Am Fuchsberg wurde zwischen Sonntagabend (23 Uhr) und Montagmorgen (4.30 Uhr) an einem Land Rover eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug fehlt ein Ledermäppchen mit Bankkarten und Dokumenten. Last but least meldete eine Zeugin am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr, dass eine unbekannte Person den Wagen ihres Nachbarn "Im Flürchen" durchwühlte. Danach soll der etwa 1,80 Meter große Mann, der einen knielangen schwarzen Mantel trug in Richtung Weiherstraße gelaufen sein. Auffällig dabei waren seine "klackernden" Schuhe. Nach Angaben des Fahrzeuginhabers war der Fiat abgeschlossen - aus dem Innern fehlt lediglich ein einstelliger Bargeldbetrag. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell