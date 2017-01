POL-PPWP: Zwei Totalschäden bei Vorfahrtunfall

Vorfahrt missachtet: Der Ford Mondeo (hier von hinten zu sehen) wollte der abknickenden Vorfahrtstraße folgen. Der BMW (im Hintergrund) wollte geradeaus fahren. Bild-Infos Download

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Verletzter und zwei total beschädigte Fahrzeuge - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am späten Donnerstagnachmittag in Hochspeyer ereignete. Dort kam es kurz nach halb 6 in der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hatte ein 63-jähriger Autofahrer auf seinem Weg in Fahrtrichtung Frankenthal mit seinem BMW X3 die Vorfahrt eines entgegenkommenden Ford Mondeo missachtet. Dessen 50-jähriger Fahrer war aus der Rotentalstraße gekommen und der abknickenden Vorfahrtstraße gefolgt.

Bei der Kollision der Fahrzeuge zog sich der 50-Jährige eine Platzwunde am Kopf zu und klagte anschließend auch über Schmerzen im Hals-/Nacken-Bereich. Für ihn wurde ein Rettungswagen angefordert.

Die beiden Unfallwagen wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Bei beiden ist von wirtschaftlichem Totalschaden auszugehen. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz