POL-PPWP: Fahrerin rammt zwei Autos

Kaiserslautern (ots) - Reichlich ungeschickt hat sich eine Autofahrerin am Donnerstagvormittag in der Augustastraße angestellt. Die 51-jährige Frau hatte zunächst auf ihrem Weg in Fahrtrichtung Friedrichstraße mit dem Seitenspiegel ihres Wagens ein geparktes Fahrzeug gerammt. Eine Zeugin hatte das Missgeschick beobachtet und forderte die Unfallfahrerin auf, vor Ort zu bleiben und die Polizei zu verständigen. "Wie gerufen" kam in diesem Moment gerade eine Streife vorbei.

Als die Polizisten den Unfall aufnehmen wollten, verursachte die 51-jährige Frau vor den Augen der Beamten einen zweiten Unfall: Beim Versuch, ihren Pkw seitlich einzuparken, rammte sie einen weiteren Wagen.

Es ergaben sich bei der Aufnahme des Sachverhalts und der Überprüfung der Personalien keine Anhaltspunkte, die darauf hingedeutet hätten, dass die 51-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht. Demnach war sie "fahrtauglich". Für den Schaden wird sie aufkommen müssen.

