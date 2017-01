POL-PPWP: Feuer im Dachgeschoss

Kaiserslautern (ots) - In einem Wohnhaus in der Adolfstraße hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Gegen halb 2 brach das Feuer in einem Zimmer im Dachgeschoss aus. Es wurde von dem Bewohner selbst bemerkt und der Feuerwehr gemeldet. Der 41-jährige Mann und ein weiterer Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen; der 41-Jährige wurde lediglich vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Schaden von geschätzten 20.000 Euro. Das Dachgeschoss des Haues ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell