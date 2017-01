POL-PPWP: Vor Kontrolle geflüchtet - in Garten festgefahren

Auf der Flucht vor der Polizei landete der Fahrer mit seinem Pkw in einem Vorgarten. Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) - Beim Versuch, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten, hat ein Autofahrer am späten Donnerstagabend im Stadtgebiet einen Unfall gebaut. Eine Streife wollte den Wagen gegen 23 Uhr im Gersweilerweg stoppen. Als der Fahrer den Polizeiwagen erkannte, ergriff er die Flucht. Allerdings hatte der Mann die "Rechnung" ohne die Witterungsverhältnisse gemacht, so dass er einige Straßen weiter auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen kam und mit seinem Fahrzeug in einem Vorgarten landete, wo der Wagen auch noch gegen einen Holzpfeiler stieß.

Noch bevor die Beamten den Fahrer festnehmen konnten, warf der Mann ein Päckchen in ein Gebüsch. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um Drogen. Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen und des Fahrzeuginnenraums wurden mit Unterstützung von Rauschgiftspürhund "Spike" knapp 20 Gramm Amphetamin sowie 18 Ecstasy-Tabletten gefunden und sichergestellt.

Doch damit nicht genug: Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der 30-Jährige noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem waren an dem benutzten Auto französische Kennzeichen angebracht, die derzeit gar nicht ausgegeben sind. Auch die Eigentumsverhältnisse des Pkw konnten nicht geklärt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Auf den Mann kommt aber auf jeden Fall ein Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell