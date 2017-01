POL-PPWP: Von Hund abgeschreckt

Kaiserslautern (ots) - Möglicherweise durch den Hund des Hauses wurden unbekannte Einbrecher am Mittwoch in der Kohlkopfstraße abgeschreckt und haben ihr Vorhaben abgebrochen. Die Täter machten sich zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr an der Eingangstür des Einfamilienhauses zu schaffen und zogen den Zylinder ein Stück heraus. Dabei sind sie vermutlich durch das Bellen des großen Hundes aus dem Innern erschrocken und zogen weiter. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell