POL-PPWP: Mit Baseball-Schläger zugeschlagen

Kaiserslautern (ots) - In einer Wohnung in der Kantstraße hat eine 30 Jahre alte Frau am Dienstagnachmittag einen 40-jährigen Mann mit einem Baseball-Schläger attackiert. Die beiden Beteiligten gerieten gegen 13 Uhr in Streit. Bei der anschließenden Auseinandersetzung soll die Frau den Geschädigten zunächst gekratzt und dann zu dem Baseballschläger gegriffen haben. Nachdem der 40-Jährige nach eigenen Angaben die meisten Schläge abwehren konnte, wurde er einmal am Kopf getroffen. Dabei erlitt er eine heftige Beule. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell