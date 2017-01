POL-PPWP: Erschrockener Hund bringt Herrchen zu Fall

Otterberg/Kreis Kaiserslautern (ots) - Ein aufgeschreckter Hund hat am Dienstagabend in der Hauptstraße sein Herrchen zu Fall gebracht. Der 37-jährige Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Vierbeiner unterwegs, als ein Unbekannter einen Feuerwerkskörper zündete. Durch den Knall erschrak der Hunde und wollte weglaufen. Beim Versuch ihn festzuhalten, stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Bei der Anzeigenerstattung äußerte der 37-Jährige einen vagen Tatverdacht. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell