POL-PPWP: In Geschäft angerempelt - Geldbörse weg

Kaiserslautern (ots) - Eine 65 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag in einem Geschäft in der Eisenbahnstraße Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Die Frau hielt sich gegen 14.45 Uhr in dem Laden auf und hatte ihre verschlossene Handtasche umgehängt. In ihrer unmittelbaren Nähe hielten sich zwei junge Frauen auf, von denen sie eine kurz anrempelte. Zunächst dachte sie sich nichts dabei, stellte aber einen Moment später die böse Überraschung fest: Ihre Handtasche war geöffnet und ihr Geldbeutel sowie die beiden Frauen weg. Die beiden mutmaßlichen Diebinnen waren mit 1,50 bis 1,60 Meter auffällig klein und 20 bis 25 Jahre alt. Sie hatten lange schwarze, offene Haare, waren dunkel gekleidet und stammen möglicherweise aus Südosteuropa. Der Tipp der Polizei: Diebe nutzen insbesondere das Gedränge in Geschäften! Bewahren Sie deshalb Ihre Geldbeutel und Brieftaschen am besten in den Innentaschen Ihrer Oberbekleidung auf!

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell