POL-PPWP: Erneut in Geschäft eingebrochen

Kaiserslautern (ots) - Zum dritten Mal innerhalb von zehn Tagen war ein Geschäft mit Straßenverkauf in der Fackelstraße das Ziel von Einbrechern. Bereits am 12. und 13. Januar waren Einbrecher in das Geschäft eingestiegen (wir berichteten). Wie bereits bei den vorangegangenen Fällen drückten die Täter am späten Sonntagabend kurz nach 23 Uhr das Verkaufsfenster zur Fußgängerzone hoch und verschafften sich Zutritt. Eine Zeugin hatte zwei Personen beobachtet, von denen eine eingestiegen war. Beim Eintreffen der hinzu gerufenen Streifen waren die Einbrecher allerdings bereits weg - eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Nach Angaben des verständigten Filialleiters wurde aus dem Geschäft nichts entwendet. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell