POL-PPWP: Parkendes Fahrzeug beschädigt und weitergefahren - Polizei sucht Zeugen!

Otterberg (ots) - Am Freitag, zwischen 06:00 Uhr und 14:30 Uhr, ist es in der Ringstraße in Otterberg, etwa in Höhe der Firma IDEAL, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Offenbar verursachte ein Fahrzeugführer beim Ausparken oder Rangieren einen Sachschaden an einem anderen parkenden Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt. Das Fahrzeug des Verursachers müsste einen Schaden an der rechten Fahrzeugfront aufweisen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 unter der Rufnummer 0631 369-2150 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell