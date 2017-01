POL-PPWP: Im Streit Zähne abgebrochen

Kaiserslautern (ots) - Wegen einer wechselseitigen Körperverletzung ist die Polizei in der Nacht zu Freitag zu einem Lokal in der Zollamtstraße gerufen worden. Zwei Gruppen junger Männer waren sich aus noch unbekannten Gründen in die Haare geraten und hatten sich gegenseitig geschlagen und verletzt. Einem der Beteiligten brachen dabei auch zwei Zähne ab.

Die genauen Abläufe und Hintergründe müssen noch ermittelt werden. Fest steht derzeit nur, dass Alkohol im Spiel war; mindestens zwei der Beteiligten waren alkoholisiert und hatten Alkoholpegel von 0,83, beziehungsweise 1,27 Promille.

