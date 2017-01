POL-PPWP: Gestohlen oder verloren?

Kaiserslautern (ots) - In einem Imbiss in der Feuerbachstraße ist es am Donnerstagabend zu Streitigkeiten gekommen. Der Betreiber hatte die Polizei gegen 22 Uhr zu Hilfe gerufen, weil ein stark alkoholisierter Kunde Ärger machte.

Der 51-Jährige gab an, dass ihm 150 Euro aus seinem Geldbeutel fehlen würden. Ob ihm das Geld gestohlen wurde oder er es vielleicht doch verloren hatte, konnte der Mann nicht mit Bestimmtheit sagen.

Aufgrund des enormen Alkoholpegels des Mannes - laut Schnelltest hatte er 3,29 Promille - und fehlender Zeugenaussagen, wurde der 51-Jährige gebeten, sich in nüchternem Zustand noch einmal bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell