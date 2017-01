POL-PPWP: Automarder aktiv

Kaiserslautern/Enkenbach-Alsenborn (ots) - Automarder waren in den vergangenen Tagen in Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn aktiv. Leichtes Spiel hatten die Diebe in der Nacht zu Donnerstag in Kaiserslautern im Kaiserbergring. In einer Hofeinfahrt fanden sie einen unverschlossen abgestellten Audi Q7 und drangen in den Innenraum ein. Erst nachdem am nächsten Morgen ein Nachbar Papiere auf der Straße entdeckte, stellte der Fahrzeugbesitzer fest, dass Unbekannte aus seinem Auto den Geldbeutel gestohlen haben - und mit ihm mehrere hundert Euro Bargeld, EC- und Kreditkarten.

In Enkenbach-Alsenborn machten sich unterdessen Unbekannte in der Straße "Kinderlehre" an einem Nissan Pritschenwagen zu schaffen. Abgesehen hatten sie es hier offenbar lediglich auf die Kennzeichen und die TÜV-Plakette - sie nahmen beide Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen KL - Y 371 inklusive gültiger Plakette mit. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 06 31 / 3 69 - 21 50 jederzeit gern entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell