POL-PPWP: Seriendieb sitzt jetzt hinter Gittern

Kaiserslautern (ots) - Einen Seriendieb hat die Polizei in den vergangenen Tagen aus dem Verkehr gezogen. Der 41-jährige Mann aus dem Stadtgebiet war bereits 2016 als Wiederholungstäter aufgefallen, ein vorläufiger Untersuchungshaftbefehl war jedoch im November gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt worden.

Als der Mann auch gleich zu Beginn des neuen Jahres wieder mehrfach "lange Finger" machte - sowohl in Kaiserslautern als auch in Neustadt - wurde nun erneut ein Haftbefehl erwirkt und Anfang der Woche auch vollstreckt.

Die Fahnder schnappten den 41-Jährigen, als er gerade dabei war, frisches Diebesgut in der Innenstadt abzusetzen. Die Sachen wurden sichergestellt und konnten zweifelsfrei einem Geschäft in der "Mall" zugeordnet werden.

Auch Werkzeug, das in der Wohnung des Mannes gefunden wurde, konnte einem Diebstahl zugeordnet werden: Es stammte aus einem Discountmarkt in Kaiserslautern.

Darüber hinaus wurde der 41-Jährige als mutmaßlicher Täter eines räuberischen Diebstahls vor zehn Tagen in der Kaiserslauterer Innenstadt wiedererkannt. Dabei hatte sich der Mann ein Gerangel mit einer Ladendetektivin geliefert; die Frau konnte ihm die Beute entreißen. In der Tüte befand sich außer den gestohlenen Drogerieartikeln auch noch ein Bekleidungsstück, das aus einem anderen Geschäft in der Fußgängerzone stammte.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der 41-Jährige wartet jetzt hinter Gittern auf seinen Gerichtsprozess.

