POL-PPWP: Geld an Internetbekanntschaft überwiesen

Kaiserslautern (ots) - Einen größeren Geldbetrag hat eine 47 Jahre alte Frau in den vergangenen Wochen an eine Internetbekanntschaft in Afrika überwiesen - die Polizei ermittelt wegen Betrug. Die aus dem Stadtgebiet stammende Frau hat den Mann aus Nigeria Ende November über eine Internet-Plattform kennengelernt. Nach einer gewissen Zeit gab der Mann vor, sich in einer Notsituation zu befinden und bat die 47-Jährige um Geld, das sie nach Nigeria überwies. Bei drei Transaktionen erhielt er einen vierstelligen Betrag. Am Mittwoch teilte der mutmaßliche Betrüger der Frau mit, dass er sie getäuscht habe. Daraufhin erstattete sie Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell