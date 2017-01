POL-PPWP: Nach der Kontrolle ins Gefängnis

Kaiserslautern (ots) - Ein 39-jähriger Mann ist am Montagnachmittag in der Eisenbahnstraße kontrolliert und anschließend ins Gefängnis gebracht worden, weil gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Der amtsbekannte Mann war den Ermittlern gegen 13 Uhr aufgefallen. Da ihnen bekannt war, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand, wurde er festgenommen und musste mit zur Dienststelle kommen. Hier stellte sich heraus, dass er den offenen Betrag von knapp 1.000 Euro nicht zahlen konnte. Zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstraße von 46 Tagen erfolgte anschließend die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell