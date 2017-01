POL-PPWP: Straßenverkehrsgefährdung; Polizei sucht Zeugen

Mehlingen (ots) - Am Samstag, den 14.01.2017, gegen 19:30 Uhr, befuhr eine 64-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Kreisgebiet die Landesstraße 382 von Baalborn kommend in Richtung Otterberg, als ihr auf Höhe der Abfahrt zum Weinbrunnerhof zwei Pkw entgegenkamen. Im Verlauf einer Kurve setzte der hintere der beiden Pkw-Lenker zum Überholen an. Nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts konnte die 64-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Überholer vermeiden. Hierbei überfuhr sie einen Leitpfosten und beschädigt sich dabei ihren Pkw. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuglenker setzten anschließend ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht nunmehr Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere den Lenker des überholten Pkw. Hinweisgeber werden gebeten sich unter Tel. 0631/369-2150 an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell