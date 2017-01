POL-PPWP: Erwischt - Kosmetika für knapp 500 Euro in der Tasche

Kaiserslautern (ots) - Zwei Männer im Alter von 28 und 30 Jahren sind am Donnerstag in einem Geschäft in der Pariser Straße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Die beiden Langfinger packten Kosmetika im Gesamtwert von knapp 500 Euro in eine Tasche. Der 30-Jährige verließ anschließend das Geschäft mit der Tasche und wartete an einer nahegelegenen Bushaltestelle auf seinen Komplizen, wo er später aufgegriffen wurde. Der 28-Jährige wurde im Geschäft an der Kasse festgehalten und an die Polizei übergeben. Die beiden aus Südosteuropa stammenden Diebe mussten mit zur Dienststelle kommen und eine Sicherheitsleistung bezahlen Zudem wurde sie erkennungsdienstlich behandelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell