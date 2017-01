POL-PPWP: Sturmtief Egon hinterlässt Spuren und ein zusammengekrachtes Baugerüst

1 weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots) - Das Sturmtief Egon, welches in der Nacht zum Freitag über die Westpfalz zog, sorgte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz für zahlreiche Einsätze.

Die gute Nachricht vorweg: Es wurden keine Personenschäden registriert. Stattdessen rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu etlichen umgestürzten Bäumen aus, weil Straßen geräumt und gesperrt werden mussten.

So konnte zum Beispiel in Kaiserslautern die Pariser Straße stadteinwärts am Freitagmorgen erst gegen 9 Uhr wieder freigegeben werden, nachdem dort in der Nacht ein Baum auf die Straße gekracht war. Weil weitere Bäume umzustürzen drohten, wäre eine Räumung in der Nacht zu riskant gewesen. Erst als der Wind nachließ, konnte die Gefahrenstelle beseitigt werden. Bis dahin wurde die Pariser Straße stadteinwärts gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

In der Hegelstraße in Kaiserslautern riss der Sturm gegen 3 Uhr ein Baugerüst um. Das Gerüst stand an der Außenfassade eines Hochhauses bevor es zusammenbrach. Dabei wurde auch das Gebäude beschädigt. Weil durch den Sturm die Gefahr bestand, dass weitere Gerüststeile umstürzen könnten, sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab.

Polizeistreifen rückten gegen 2 Uhr in das nördliche Stadtgebiet von Kaiserslautern aus, weil eine Hausbewohnerin Einbrecher in ihrer Wohnung vermutete. Im Erdgeschoss nahm sie verdächtige Geräusche wahr. Eine Sicherheitsfirma teilte mit, dass in dem Anwesen Einbruchalarm ausgelöst wurde. Wie sich herausstellte hatte eine Sturmbö die Terrassentür aufgedrückt. Einbrecher konnten nicht festgestellt werden.

Insgesamt vermerkte die Polizei in der Westpfalz über 80 unwetterbedingte Ereignisse. Überwiegend riss der Sturm Bäume, Schilder oder Baustellenabsperrungen um. Daraus resultierend waren einige Land- beziehungsweise Kreisstraßen teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell