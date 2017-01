POL-PPWP: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) - Ein 34-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Vogelwoogstraße leicht verletzt worden. Der Radler war gegen 15.30 Uhr in Richtung Merkurstraße unterwegs, als ein 66 Jahre alter Autofahrer beim Einbiegen in die Vogelwoogstraße die Vorfahrt missachtete. Bei dem anschließenden Zusammenstoß stürzte der 24-Jährige und verletzte sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell